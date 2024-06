Inscrições para participar de desfile em comemoração aos 109 anos de Três Lagoas termina hoje

Os interessados em participar do Desfile de Aniversário de 109 anos de Três Lagoas, celebrado no dia 15 de junho devem fazer a inscrição até hoje, 03 de junho. Neste ano o tema central é “Três Lagoas 109 Anos, Cidade das Águas: Seus encantos, Cultura e Turismo”

A ideia é apresentar a cultura local, pontos turísticos e trazer a origem do nome símbolo do Município. As inscrições são destinadas a todas as entidades, secretarias, diretorias, escolas públicas e privadas, entre outros órgãos sediados na cidade.

Para fazer a inscrição, é necessário preencher o formulário no site da prefeitura de TrÊs Lagoas com as informações básicas cadastrais e com dados como: quantidade de participantes, quantidade e tipos de veículos e um release com informações gerais da entidade.

