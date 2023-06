Fazendeiro encontra dois corpos em veículo abandonado em fazenda na fronteira

Duas pessoas foram encontradas mortas em uma fazenda conhecida como “La Paloma”, em Concepción, próximo de Bela Vista, divida com Mato Grosso do Sul, na tarde de ontem (16). Segundo informações da Polícia Nacional, o dono da propriedade rural que encontrou o veículo abandonado com os corpos dentro do carro.

Segundo o site de notícias ABC Color, as vítimas foram identificadas como Rodrigo Alejandro Quintana, de 37 anos, e Diosnel González Ortiz, de 30 estavam numa Toyota Fortuner de cor branca.

A Polícia Nacional relatou a imprensa local, que Rodrigo foi encontrado como múltiplas ferimentos causados por uma arma de fogo. Já Daniel, tinha marcas de tiros no pescoço. Ainda conforme informações policiais, o veículo de luxo não tem registro de furto.

As investigações estão de responsabilidade da Polícia Nacional.

