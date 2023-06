Policial penal do PR morre ao cair dentro de córrego

Identificado como policial penal, Wagner Barbosa Alves, de 39 anos, morreu na tarde de ontem (16), ao cair com o veículo em que conduzia no córrego Panduí, em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo portal MS News, populares que passavam pela região encontrou uma caminhonete Volkswagen Saveiro Cross cinza, dentro do córrego por volta das 14h. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e já iniciou uma investigação para descobri as causas do acidente. Segundo a polícia, Wagner era lotado na Penitenciária Estadual de Guaíra, mas morava em Londrina (PR). O policial estaria na cidade sul-mato-grossense a passeio.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

