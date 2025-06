Fazendeiro de 71 anos é baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Bonito

Um fazendeiro de 71 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite dessa quarta-feira (4), na rodovia MS-382, na altura da ponte do Mutum, em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. Apesar da gravidade do ferimento, a vítima estava consciente e orientada ao dar entrada no Hospital Marechal Rondon.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 18h30, quando o idoso trafegava pela estrada em um veículo Saveiro, no trecho entre Bonito e Guia Lopes da Laguna. Ele foi surpreendido por três homens em uma caminhonete, que utilizaram sinais de luz para tentar forçá-lo a parar.

Desconfiado da abordagem, o fazendeiro percebeu que um dos suspeitos estava armado e decidiu acelerar para fugir. Ao passar pela ponte do Mutum, ele notou que havia sido atingido por um disparo na cabeça. Mesmo ferido, conseguiu seguir até um ponto seguro, onde foi socorrido e levado ao hospital.

Exames realizados na unidade de saúde confirmaram que o projétil ficou alojado na cabeça da vítima. A Polícia Militar foi acionada pouco antes das 19h e, com apoio das equipes da Força Tática de Bonito e Jardim, realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O fazendeiro segue internado no hospital sob observação médica. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte, mesmo que não consumada) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

