Quinta-feira será de calor e céu encoberto em Mato Grosso do Sul, com máxima de até 36º C

Predomínio de muitas nuvens em todas as regiões do Estado; umidade do ar pode chegar a 30% à tarde

Nesta quinta-feira (5), o tempo segue abafado em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas e céu encoberto na maior parte do estado. Não há previsão de chuva significativa, mas a combinação de calor e baixa umidade do ar exige atenção, principalmente no período da tarde, quando os índices podem chegar a 30% em diversas cidades.

Em Corumbá, os termômetros devem atingir a maior temperatura do dia, com máxima prevista de 36°C e mínima de 20°C. A umidade do ar varia entre 90% pela manhã e 30% durante a tarde. O céu permanece com muitas nuvens e os ventos sopram fracos, predominantemente do quadrante sul.

Na capital, Campo Grande, a previsão é de céu nublado ao longo de todo o dia, com ventos moderados e rajadas em alguns momentos. As temperaturas oscilam entre 20°C e 31°C, e a umidade relativa do ar varia de 70% no início do dia para 30% à tarde.

Dourados, Três Lagoas e outras cidades do interior também registram temperaturas elevadas, com máximas de 34°C e mínimas de 20°C. Nessas regiões, o céu continua nublado, e os ventos predominam de noroeste e sudoeste, com intensidade fraca.

A recomendação para o dia é redobrar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de pico e ficar atento aos sintomas de ressecamento das vias respiratórias, já que os níveis de umidade do ar permanecem abaixo do ideal durante a tarde.

