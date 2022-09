Puccinelli aposta no corpo a corpo e visita polo industrial da Capital

O candidato ao governo, André Puccinelli (MDB), que lidera as pesquisas, tem apostado no contato pessoal e passou a manhã desta última terça-feira (20) conversando com os funcionários e moradores do Indubrasil, maior polo industrial de Campo Grande que conta com mais de 7 mil moradores.

O pólo existe há 40 anos e segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) , o local conta com dois colégios eleitorais que somam 693 eleitores aptos.

Faltando 12 dias para a eleição, o candidato reforçou a necessidade de apresentar propostas e ouviu os funcionários de um curtume instalado na região. ” Neste momento é o contato com a população que conta, ensinar sobre a colinha, dizer que a eleição começa às 7h e termina as 16h e pedir o voto”, declarou o candidato.

Questionado sobre os últimos debates, André afirmou que manterá sua campanha baseada nas propostas. “Vamos nos ater nas propostas mesmo que nos ataquem iremos nos fixar nestas duas frentes.”, Concluiu o mdbista.

E concluiu afirmando que sua campanha está baseada no diálogo. “Eu participo de debates, de reuniões, caminhada toda e qualquer manifestação que eu possa esclarecer nossas propostas estou dentro.” Concluiu.

André tem sido o primeiro das pesquisas e ao ser questionado disse que isto o faz ter mais força de vontade de ir além, e brincou.”Ao contrário, me dá mais força assim como o time que está ganhando de 3×0 , me estimula trabalhar mais para ganhar de 7×0, me estimula mais ainda”, finalizou André Puccinelli.

Com informações da repórter Rafaela Alves – Jornal O Estado MS.