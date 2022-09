Casal é preso transportando mais de 354 kg de maconha na BR-297

Um casal, de 34 e 36 anos, foi preso ontem (19), suspeito de tráfico de drogas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na rodovia BR-297, região de Nova Casa Verde, distante a 242 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes estavam na rodovia quando abordou um veículo VW/Fox cor prata com placas de Ivaiporã (PR), tendo como condutor o homem e a mulher como passageira.

Devido ao nervosismo do casal, os policiais realizaram uma vistoria no automóvel e localizaram 354,5 kg de maconha distribuídos em 454 tabletes e 4,65 kg de skunk divididos em noves pacotes.

Diante do flagrante, o casal foi preso e o veículo com as drogas foram apreendidos. A carga tinha destino final o Estado de São Paulo.

Com informações do Jornal da Nova

