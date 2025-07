Fármácia Fantasma em Dourados é uma das listadas em operação da PF

Operação nacional investiga desvio de R$40 milhões do programa Fármacia Popular

Investigação da PF (Polícia Federal) apontou que a organização criminosa utlizava o dinheiro desviado para lavagem de dinheiro e financiar o tráfico de cocaína.

Segundo a Polícia, quase R$ R$ 40 milhões do programa Farmácia Popular foram desviados e o crime utilizava farmácias de fachada, CPFs de vítimas e empresas laranjas. Uma farmácia fantasma de Dourados apareceu na lista da investigação.

O caso veio à tona em uma matéria exibida no Fantástico no último domingo (20), que divulgou que o ínicio da investigação iniciou com uma apreensão de drogas em Luziânia (GO) que também identificou Fernando Batista da Silva, “Fernando Piolho”, apontado como líder do esquema. A polícia informou que o criminoso é ligado ao Comando Vermelho e teria feito repasses fraudulentos em áreas de fronteira com o Peru e Bolívia.

Foram divulgados que cerca de 160 mil CPFs foram fraudados em 148 farmácias da rede criminosas, entre reais e fantasmas.

Investigações do caso continuam sendo realizadas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.