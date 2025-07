Motociclista morre ao colidir contra traseira de carro na BR-163

Na noite do último domingo (21), o homem identificado como Ezequiel Oliveira morreu após colidir a motocicleta traseira de um carro na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo informações do jornal Alvorada Informa, o homem pilotava a motocicleta na região do Motocross, quando colidiu contra o veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul, mas devido ao estado de saúde grave, precisou ser transferido para Campo Grande. Mesmo após a transferência, Ezequiel naõ resistiu e faleceu na madrugada de domingo.

O caso segue em investigação.

