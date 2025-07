UFMS abre inscrições para turmas de dança de salão, de iniciante a avançadas

As matrículas serão efetivadas por ordem de inscrição

De 28 de julho a 10 de agosto, estarão abertas as inscrições para aulas de dança de salão ofertadas pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com vagas disponibilizadas para as comunidades interna e externa. As matrículas serão efetivadas por ordem de inscrição, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 200 por pessoa, e devem ser feitas na página do projeto.

Serão ofertadas turmas iniciantes, intermediárias e avançadas, distribuídas no período noturno durante a semana e matutino aos sábados. Os horários podem ser consultados aqui. Entre as vertentes trabalhadas ao longo do semestre estão o forró, samba, chamamé, vaneira, salsa, bolero, tango, valsa europeia, soltinho e zouk.

As inscrições devem ser feitas prioritariamente em dupla, sendo 30 vagas por turma, isto é, 60 vagas individuais. Haverá ainda uma lista de espera voltada para as pessoas sem par e duplas que não conseguirem se inscrever dentro das vagas ofertadas.

O professor da Faculdade de Educação e coordenador do projeto de extensão, Marcelo Rosa, enfatiza que a iniciativa é um espaço que incentiva a cultura alinhada à ciência. “Pessoas que não têm muito acesso à arte, à cultura e à dança, acabam tendo a oportunidade pela UFMS de pagar por semestre um valor bem baixo, o que possibilita com que elas aprendam a dançar, conhecer novas pessoas e estar no ambiente acadêmico. Isso também impulsiona os conhecimentos acerca da dança de salão na nossa cidade”.

Segundo o professor, a dança de salão oferece uma série de benefícios. “Tem muita gente que gostaria de dançar em festas e não sabe, fica com vergonha. Quando a pessoa aprende a dançar, ela cria coragem de sair, de convidar alguém para dançar. Temos também benefícios para saúde física e mental. A dança permite a socialização, o que é importante para pessoas que possuem ansiedade, depressão, pois elas acabam conhecendo pessoas e saindo de casa para dançar”.

“Fica o convite para quem não tem coragem de dançar, tem um pouco de timidez, até para quem não sabe nada de dança. No nosso projeto, temos turmas especiais para todos os níveis, para pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, mas também para quem está começando”, enfatiza o coordenador.

As aulas iniciam no dia 11 de agosto e serão ministradas no Laboratório de Dança do curso de Educação Física, localizado no bloco 8, prédio em frente ao portão 20 do Estádio Morenão.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram