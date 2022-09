Familiares encontram idoso carbonizado em cima da cama

Um idoso de 76 anos, morreu carbonizado na noite de ontem (20), no município de Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, até o momento não se sabe as causas do incêndio. O caso erá investigado.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a vítima morava com familiares em uma residência na rua Ronaldo Calderon. Segundo informações policiais, antes do incêndio, os familiares da vítima saíram para uma reunião e, quando voltaram, por volta das 23h15, encontraram a casa com muita fumaça e o idoso carbonizado em cima da cama.

Equipes do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local, a fumaça tinha se dissipado. Os militares apagaram as chamas que estavam em peças de roupas ao lado da cama da vítima.

A Perícia e investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram chamados para apurar as causas do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade e só após a perícia poderá esclarecer as causas do incêndio.

