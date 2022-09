Municípios próximo à fronteira terão reforço militar

Autoridades primam pela segurança das eleições e pensando no reforço no dia 02 de outubro o desembargador Paschoal Carmello Leandro, presidente do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), se reuniu com chefes do CMO (Comando Militar do Oeste) para oficializar o pedido de apoio do Exército para garantir a segurança durante as eleições gerais de 2022.

Participaram do encontro o general de brigada Jorge Augusto Ribeiro Cacho, chefe do CCOp (Centro de Coordenação de Operações) do CMO; general de brigada Valério Luiz Lange, chefe da Seção de Assuntos Civis do CCOp/CMO; e o tenente-coronel Rodrigo Tavares Ferreira, chefe da Seção de Operações e Planejamento do CCOp/CMO.

No Estado os municípios que contarão com este apoio são: em Amambai, Paranhos, Bela Vista, Caracol, Ponta Porã, Antônio João, Coronel Sapucaia, Aral Moreira e Caarapó.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições 2022 em 561 localidades de 11 estados. Esta decisão foi tomada na última semana.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.