Maracaju Futsal é goleado pelo Corinthians na estreia da Copa Mundo

Representando Mato Grosso do Sul na competição de nível nacional, o Maracaju Futsal, foi goleado na noite de ontem (20), pelo Corinthians (SP), por 6 a 1, na Copa Mundo de futsal masculino Sub-20. Os jogos acontecem no Complexo Poliesportivo e Cultural, Dr. Adersino Valensoela Gomes (Arena Maracaju), na cidade de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. A entrada é gratuita para acompanhar os jogos.

O placar foi aberto no início de jogo e o placar foi estendido ainda na etapa inicial com 2 gols de Luizinho (97), Mau Mau (94). Ainda no primeiro tempo, Digue (camisa 13), diminuiu o placar para o time da casa.

Já na etapa final, o jogo foi controlado pelo Corinthians que fez mais dois gols com Pietro (96), fechando o placar em 6 a 1.

Com o resultado, o Maracaju Futsal precisa vencer na noite de hoje (21) o Brasília Futsal, às 20h, para não ficar atrás no grupo B, já que ACBF (RS) venceu o Brasília por 3 a 2. O jogo de hoje é decisivo para ambas equipes.

Acompanhe abaixo os resultados no primeiro dia da Copa Mundo de Futsal masculino sub-20.

Divulgação/ Copa Mundo de Futsal

Atilharia do campeonato:

Os jogos desta quarta-feira (21).

Os jogos acontecem no Complexo Poliesportivo e Cultural, Dr. Adersino Valensoela Gomes (Arena Maracaju), na cidade de Maracaju. A entrada é gratuita.