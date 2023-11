Mês de outubro foi o 2º mais chuvoso em Dourados desde 1979

O município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, registrou 304,9 milímetros de chuva no mês de outubro. Esse se tornou o segundo mês mais chuvoso desde 1979, quando a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), passou a monitorar o clima em Dourados.

Além das chuvas, que deixaram casas alagadas e destruição em diversos pontos, a cidade também enfrento uma onda de calor que registrou máximas acima dos 38°C ao longo do mês. Já as precipitações pluviométricas ultrapassaram 50 milímetros em um único dia em quatro ocasiões, com o maior volume registrado em 19 de outubro, quando atingiu 75,9 milímetros.