“Maternidade transforma o olhar”, diz Adriane Lopes sobre gestão e vida pública

Em entrevista especial de Dia das Mães, prefeita afirma que proteção e resiliência também fazem parte da vida pública

Ser a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande trouxe desafios políticos para Adriane Lopes, mas também reforçou um olhar que ela considera essencial na gestão pública: o da maternidade. Mãe e chefe do Executivo da Capital, Adriane afirma que a experiência de criar filhos influencia diretamente na forma como enxerga áreas como Educação, Assistência Social e políticas voltadas às mulheres e crianças.

Em entrevista especial de Dia das Mães, a prefeita destacou que ocupar espaços de poder sendo mulher e mãe amplia a sensibilidade na construção de políticas públicas e na forma de enxergar as necessidades da população.

“Como mulher e como mãe, quando assumimos a responsabilidade da gestão pública, passamos a ter um olhar ainda mais sensível e atento às políticas públicas que transformam vidas. Isso vale para as mães, para as mulheres, mas também para as nossas crianças. Quando olhamos para uma cidade, precisamos enxergar as necessidades reais de quem vive nela e construir políticas que façam diferença no dia a dia”, afirmou.

Adriane também disse que a maternidade ajuda a fortalecer a compreensão sobre cuidado, acolhimento e proteção dentro da administração pública. Segundo ela, a vivência como mãe acaba refletindo diretamente nas prioridades de gestão.

“A maternidade nos torna mais sensíveis às pautas relacionadas às mulheres, às crianças e às famílias dentro de uma cidade. Como mãe e como mulher, desenvolvemos um olhar ainda mais atento para áreas essenciais, como Educação, Assistência Social e políticas de cuidado e proteção às mulheres. Essa vivência fortalece a compreensão sobre a importância de construir políticas públicas que acolham e transformem vidas”, disse.

Para ela, ser mãe significa manter um vínculo permanente de cuidado e proteção.

“A maternidade é uma experiência única e permanente. A partir do momento em que uma mulher se torna mãe, esse vínculo acompanha todas as fases da vida dos filhos. Seja na infância, na juventude ou na vida adulta, permanece o olhar de proteção, o cuidado e o amor genuíno que fazem parte da essência de ser mãe”, declarou.

Ao falar sobre como acredita ser vista pelos filhos, Adriane disse que a trajetória pessoal e política é marcada pela proteção e pela resiliência, características que, segundo ela, também estão presentes na maneira como conduz a prefeitura.

“Meus filhos me descreveriam como uma mãe protetora e resiliente. Protetora, porque sempre procurei estar presente, acompanhando cada fase da vida deles, oferecendo cuidado, apoio e segurança. E resiliente, porque a maternidade também nos ensina a ter força e equilíbrio nos momentos mais desafiadores. Esse mesmo sentimento de cuidado e responsabilidade acaba se refletindo também na vida pública, no compromisso de cuidar das pessoas e trabalhar por uma cidade melhor para todos os campo-grandenses”, completou.

Por Sarah Chaves