Família é feita refém durante assalto em condomínio de luxo em Ponta Porã

Uma família viveu momentos de terror na manhã de segunda-feira (21) após ser feita refém por criminosos armados durante um assalto a uma residência em um condomínio de alto padrão em Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 7h20 e envolveu quatro assaltantes fortemente armados.

De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos invadiram a casa e renderam a moradora, o filho pequeno dela, a avó e uma funcionária. Em seguida, colocaram uma motocicleta dentro do imóvel e passaram a revirar os cômodos em busca de dinheiro e armas. Durante toda a ação, as vítimas foram mantidas sob ameaças constantes.

O clima de tensão aumentou com a chegada do marido da moradora, que acabou sendo agredido e imobilizado com enforca-gato pelos criminosos. Sob coação, o casal foi obrigado a realizar duas transferências via Pix, totalizando R$ 60 mil. As transações, feitas sob forte ameaça, foram direcionadas para uma chave associada a um CNPJ, o que pode facilitar a identificação dos envolvidos.

Além do dinheiro, os assaltantes também levaram a Range Rover da família. O veículo foi encontrado minutos depois em uma estrada de terra nas proximidades do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, abandonado pelos criminosos durante a fuga.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã está investigando o caso. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região e tenta rastrear as transferências bancárias feitas durante o assalto para identificar os envolvidos.

O caso chocou moradores da cidade e reacendeu o debate sobre segurança mesmo em áreas consideradas de alto padrão.

