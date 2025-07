Idosa de 69 anos perde quase R$ 24 Mil em golpe de estelionato em Nova Andradina

Na manhã desta segunda-feira (21), uma mulher de 69 anos procurou a Polícia Civil de Nova Andradina para denunciar um golpe que resultou em um prejuízo financeiro de R$ 23.870,00. Segundo o boletim de ocorrência, ela foi vítima de estelionato praticado por um criminoso que se passou por gerente de banco, prática popularmente conhecida como “o falso gerente”.

O golpe começou na última sexta-feira (18), por volta das 15h, quando a idosa recebeu uma ligação do falso gerente. Ele informou que havia um empréstimo suspeito em seu nome e orientou que ela realizasse procedimentos no aplicativo do banco para cancelar a operação. Confiando na ligação, a vítima seguiu as instruções dos criminosos.

Somente ao buscar atendimento presencial no banco nesta segunda-feira (21), ela descobriu que o empréstimo de R$ 16.000,00 havia sido contratado fraudulentamente em seu nome. Além disso, outros valores disponíveis em sua conta foram transferidos para contas de terceiros, totalizando o prejuízo de quase R$ 24 mil.

A instituição bancária comunicou que não poderá ressarcir os valores, já que as operações foram feitas com as credenciais da própria vítima. Diante disso, a mulher registrou a ocorrência e manifestou interesse em representar criminalmente contra os responsáveis.

A Polícia Civil já abriu investigação para identificar os envolvidos no crime e tentar recuperar o dinheiro.