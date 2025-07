Prefeitura de Campo Grande lança campanha para doação de sangue e medula óssea

Com o objetivo de reforçar os estoques e salvar vidas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e do Hemosul, iniciou nessa segunda-feira (21) uma campanha voltada à doação de sangue e ao cadastro de doadores de medula óssea. A ação segue durante toda a semana e convida servidores da saúde e a população em geral a participarem do gesto solidário.

A mobilização atende à crescente demanda por sangue e medula óssea, indispensáveis para o tratamento de diversas doenças, além de serem fundamentais em atendimentos de emergência. Tanto os trabalhadores da sede da Sesau quanto os das unidades de saúde do município estão sendo incentivados a contribuir, mas qualquer cidadão pode participar da campanha.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a importância do envolvimento coletivo. “Precisamos mobilizar a sociedade para que esse gesto continue salvando vidas, mesmo sem saber quem será beneficiado”, afirmou.

Os interessados podem realizar a doação de sangue no Hemosul Coordenador, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. Também é possível doar no Hemosul Santa Casa, de segunda a sexta, das 7h às 11h, e no Hospital Regional, das 7h às 12h.

Além da doação de sangue, a campanha também reforça a importância do cadastro para doadores de medula óssea. Esse gesto pode ser decisivo na recuperação de pacientes com doenças hematológicas graves, como leucemia, linfoma e aplasia de medula.

A Sesau reforça que doar sangue é um procedimento seguro e rápido, e que cada bolsa pode beneficiar até quatro pessoas. A expectativa é que, com o engajamento da população, os estoques sejam reabastecidos e mais vidas sejam salvas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais