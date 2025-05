Falso técnico em redes sociais é alvo de operação que investiga extorsão sexual

Celulares e computadores foram apreendidos e serão analisados pelo Ministério Público.

, realizou Na manhã desta sexta-feira (30), a “Operação Cyber Fake” foi deflagrada pelo O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC) na cidde de Itaquiraí.

A operação investiga crimes de extorsão sexual cibernética, também conhecida como “sextorsão”. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município.

O homem se apontava especialista em segurança de redes sociais, oferecendo supostos serviços para recuperação e proteção de contas no Instagram. Ganhando a confiança das vítimas, ele conseguia acesso a dispositivos eletrônicos, de onde extraía fotos e vídeos íntimos, utilizados posteriormente para extorsão.

De posse do material, o suspeito criava perfis falsos em redes sociais para ameaçar as vítimas e exigir pagamentos para que os conteúdos não fossem divulgados. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos um celular e um computador, que agora passarão por análise forense digital.

A UICC é composta por membros e servidores do Ministério Público, além de policiais civis e militares, atua de forma especializada no combate aos crimes digitais em Mato Grosso do Sul. A operação demonstra o uso de tecnologia e inteligência para coibir práticas criminosas no ambiente virtual e responsabilizar seus autores.

O nome da operação, “Cyber Fake”, faz referência à estratégia de engano empregada pelo investigado. O MPMS reforça o alerta à população sobre os riscos de compartilhar senhas ou permitir acesso irrestrito a contas e dispositivos, especialmente diante de propostas não solicitadas.

A denúncia de crimes virtuais pode ser feita junto ao Ministério Público por meio da Ouvidoria no link: https://ouvidoria.mpms.mp.br/

A operação teve apoio da 1ª Promotoria de Justiça de Itaquiraí.

Com informações do MPMS.

