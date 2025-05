Anvisa suspende lote falsificado de botox e diz que não pode ser utilizado em hipótese alguma

Empresa fabricante do produto Dysport não reconhece o lote de número W07310.

Na última quinta-feira (29), Anvisa determinou a apreensão do lote W07310 do medicamento Dysport (toxina botulínica A). Esse lote não foi produzido pela empresa que fabrica o produto e por isso é um medicamento falsificado. A suspensão é referente somente ao lote W07310.

Com a determinação, ficam proibidos o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a exportação, a fabricação, a importação, a propaganda, o transporte e o uso dos produtos do lote em questão.

A medida foi motivada após um comunicado da Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., em que a empresa, detentora do registro do medicamento, informou que desconhece a originalidade do lote W07310 do produto DYSPORT.

Conforme oritentação da Anvisa, o lote não deve ser utilizado em hipótese alguma, já que seu conteúdo e origem são desconhecidos. A falsificação e o comércio de medicamentos falsificados é crime tipificado no Código Penal.

Confira a resolução que determinou a apreensão do produto: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-2.003-de-28-de-maio-de-2025-632508261.

Com informações da Anvisa.

