Presidente de conselho evangélico convoca pastores para clamor por crianças vítimas de violência

Evento está marcado para 2 de junho, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande, e pede oração contra doenças, abusos e feminicídios.

O presidente do Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Campo Grande (CONSEPACG), pastor Gladiston R. Amorim, convocou líderes religiosos para um ato público de oração pelas crianças vítimas de doenças, abusos e violência. A mobilização está marcada para o dia 2 de junho, às 19h30, na Praça do Rádio Clube, no centro da capital.

A convocação, divulgada em nota pública intitulada “Santa Convocação”, apela para que igrejas evangélicas da cidade interrompam a rotina e se unam em oração por temas como a epidemia de doenças respiratórias, o abuso sexual infantil e o feminicídio. “Vivemos um tempo de profunda dor e alerta”, diz o texto, que relaciona a situação atual a passagens bíblicas e fala em “clamor das crianças que chegou aos céus”.

Segundo Amorim, o silêncio das igrejas diante desses temas seria “um grito de omissão”. A proposta é que o clamor aconteça de forma simultânea em diferentes pontos da cidade — além da praça, o presidente do conselho pede que orações ocorram também nas igrejas e nas casas.

A mobilização vem em meio ao aumento de internações de crianças com doenças respiratórias e à alta nos casos de violência contra mulheres e crianças, em Mato Grosso do Sul e em outras partes do país.

Entre os pedidos de oração listados na nota estão a cura de crianças doentes, proteção contra abusos, fim da violência doméstica e consolo às famílias afetadas. “Levantem suas vozes, pastores”, conclui a mensagem.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.