Prazo para entrar na lista de espera do Prouni termina nesta quinta-feira

Programa oferece 595 mil bolsas em instituições privadas; resultado sai na próxima terça

Estudantes que desejam disputar uma vaga pela lista de espera do Prouni (Programa Universidade para Todos) têm até as 23h59 desta quinta-feira (26) para manifestar interesse.

O procedimento deve ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na página do Prouni. A participação é necessária para quem não foi pré-selecionado nas chamadas regulares e ainda deseja concorrer às bolsas remanescentes.

Criado há 22 anos, o programa federal concede bolsas integrais e parciais (50% do valor da mensalidade) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

Em 2026, estão disponíveis 595.374 bolsas distribuídas em 895 cursos de 1.046 instituições em todo o país, segundo o edital nº 2/2026. Esta é a maior oferta desde a criação do programa.

Para obter a bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. No caso da bolsa parcial, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

O resultado da lista de espera será divulgado na próxima terça-feira (31). Os estudantes pré-selecionados deverão apresentar a documentação que comprove as informações declaradas na inscrição até o dia 10 de abril. A entrega poderá ser feita presencialmente na instituição escolhida ou por meio virtual, conforme orientação da faculdade.

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