Facção criminosa é desarticulada e integrantes presos por crime de latrocínio em Bela Vista

Naa manhã desta segunda-feira (23), uma facção criminosa oriunda de São Paulo com ramificações em todo o país foi desarticulada em Bela Vista.

As investigações que duraram cerca de seis meses resultaram no cumprimento de 20 ordens judiciais, incluindo dez mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Os alvos eram responsáveis pela distribuição de drogas na região e estavam envolvidos em execuções de traficantes ligados a uma facção rival, proveniente do Rio de Janeiro.

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Além disso foram apreendidos entorpecentes e dezenas de celulares.

Latrocínio

Na investigação do latrocínio foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e dois de busca e apreensão. Os autores foram identificados em menos de uma semana.

O crime ocorreu no dia 18 de dezembro deste ano, em uma residência no bairro Espírito Santo, em Bela Vista, levando a morte o adolescente Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de apenas 15 anos de idade.

Na ocasião, estava havendo uma confraternização em uma residência e dois criminosos chegaram armados, anunciaram o assalto e para levar as duas caminhonetes Toyota Hilux das vítimas, efetuaram vários disparos de arma de fogo. O adolescente tentou correr para se esconder, mas foi atingido. Ele chegou de ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e foi à óbito.

Conforme testemunhas, pelo menos quatro autores participaram do crime. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos.

A Polícia Civil reforça seu compromisso em combater organizações criminosas e esclarecer crimes graves, promovendo segurança e tranquilidade à população. “Seguimos dedicados em desarticular ações criminosas e fortalecer a segurança pública nos municípios”, destacou o delegado Eudenir Soares, da delegacia de Porto Murtinho.

uma operação a Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro), da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) e das delegacias de Jardim, Nioaque e Porto Murtinho,

Com informações da Polícia civil.