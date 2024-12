Fundação de Cultura publica edital para selecionar projetos culturais na área de Artes Cênicas

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial desta segunda-feira Edital da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) com o objetivo de selecionar projetos culturais de Artes Cênicas (Circo, Dança e Teatro) para receberem apoio financeiro, para incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Mato Grosso do Sul.

Serão selecionados 18 projetos nas categorias: Montagem e Circulação de espetáculos inéditos: Serão 12 vagas no total para Artes Cênicas, sendo 04 vagas para cada área de Circo, Dança e Teatro com projetos no teto de R$ 100.000,00 cada; Circulação de espetáculos consolidados: Serão 06 vagas no total para Artes Cênicas, sendo 02 vagas para cada área de Circo, Dança e Teatro com projetos no teto de R$ 50.000,00 cada.

Entende-se por Espetáculos Consolidados: Espetáculos que já foram apresentados por no mínimo 03 vezes no âmbito estadual e apresentam uma história consistente, na área das Artes Cênicas.

O valor total deste edital é de R$ 1.500,000 (Um milhão e quintos mil reais).

As inscrições deverão ser realizadas das 8 horas do dia 26/12/2024 às 17 horas do dia 27/01/2024 e somente por meio do formulário eletrônico na plataforma PROSAS https://editaisms.prosas.com.br. devendo os proponentes inserirem as seguintes informações no ato de sua inscrição, sob pena de desclassificação: Formulário de inscrição (Anexo II) que constitui o Plano de Trabalho (projeto); Portfólio do Agente Cultural que comprove no mínimo 2 anos de atuação no Mato Grosso do Sul. Ou seja, deve conter materiais que comprovem a atuação do agente cultural no Mato Grosso do Sul no mínimo 2 anos, de qualquer natureza, tais como cartazes, folders, fotografias, DVDs, CDs, folhetos, matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais, devendo o material estar relacionado à categoria para qual está sendo realizada a inscrição; Auto declaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, anexos VII e VIII, se for concorrer às cotas; Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ; Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito, quando houver.

Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural que atua e reside no Mato Grosso do Sul há pelo menos 2 anos. Entende-se por Agente Cultural toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros.

Devendo ser: Pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI); Pessoa jurídica com fins lucrativos (Ex.: empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc.); Pessoa jurídica sem fins lucrativos (Ex.: Associação, Fundação, Cooperativa, etc.); Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa física.

Confira abaixo o cronograma do edital:

Publicação e divulgação do Edital no DOEMS 23/12/2024 Período de inscrições 26/12/2024 à 27/01/2025 Publicação da homologação das inscrições 29/01/2025 Período de análise da Etapa de Seleção 23/01/2025 à 17/02/2025 Previsão de Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção 19/02/2025 Previsão de Período para interposição de recurso 19/02/2025 à 21/02/2025 Previsão de Publicação da lista de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Seleção 25/02/2025 Previsão de Recebimento de contrarrazões aos recursos da Etapa de Seleção 25/02/2025 à 27/02/2025 Previsão de Fase de análise recursal da Etapa de Seleção 28/02/2025 à 07/03/2025 Previsão de Divulgação do resultado dos recursos da Etapa de Seleção 12/03/2025 Previsão de Período de análise da Etapa de Habilitação 13/03/2025 à 27/03/2025 Previsão e Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação 31/03/2025 Previsão de Período para interposição de recurso da Etapa de Habilitação 31/03/2025 à 02/04/2025 Previsão de Publicação da lista de recorrentes ao resultado preliminar da Etapa de Habilitação 04/04/2025 Previsão de Recebimento de contrarrazões aos recursos da Etapa de Habilitação 04/04/2025 à 08/04/2025 Previsão de Fase de análise recursal da Etapa de Habilitação 09/04/2025 à 16/04/2025 Previsão e Divulgação do resultado final 21/04/2025 Previsão de Período de convocação e assinatura dos Termos de Fomento Cultura 22/04/2025 à 30/06/2025

O edital na íntegra você confere clicando AQUI.

Com informações da Fundação de Cultura de MS.