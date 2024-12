Com início do verão, MS tem previsão chuvas mais frequentes

Com o início do verão, no dia 21 de dezembro, estação comum para a ocorrência de pancadas de chuva localizada (pode chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade), em Mato Grosso do Sul pode ocorrer maior frequência de ocorrência

dessas tempestades no período da tarde devido ao maior aquecimento diurno.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as chuvas de verão são de curta duração e, dependendo do

ambiente meteorológico, podem se tornar tempestades mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A previsão é de que entre hoje (23) e amanhã (24) haverá sol e variação de nebulosidade. Devido ao aquecimento diurno e a convergência de umidade há possibilidade para pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada, e podem ocorrer tempestades mais intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 30°C 34°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste as mínimas ficam entre 23°C e 26°C e máximas entre 30°C e 35°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 33°C. Os ventos estarão bem variáveis com valores entre 30 e 50 km/h.

No dia de Natal, quarta-feira (25) e na quinta-feira (26) a previsão indica que desde a véspera de Natal, poderá ocorrer chuva no Estado. Além disso, há previsão de acumulados de chuvas mais significativos, que podem ultrapassar os 40 mm em 24h. Na quinta-feira (26) com o avanço da frente fria, as chuvas devem se concentrar nas regiões centro-norte, noroeste, leste e nordeste do Estado. Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 19°C e 21°C e máximas entre 26°C e 30°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 28°C e 32°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 31°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 27°C e 29°C. Os ventos atuam do quadrante sul (sul/sudeste) com valores entre 40 e 60 km/h .

A tendência meteorológica para os próximos dias até 31 de dezembro, é de previsão de chuvas com acumulados entre 30 e 125 mm, principalmente nas regiões norte e nordeste do estado. Já entre 31 de dezembro de 2024 e 8 de janeiro de 2025, há possibilidade para acumulados de chuvas entre 50 e 175 mm.

Por Agência de Notícias

