Explosão mata 3 e destrói caminhonete carregada de maconha na fronteira

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma caminhonete Hilux explodir em uma estrada vicina na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. O veículo estava carregado com tabletes de maconha e a explosão ocorreu ao passar por uma mina terrestre na estrada, no fim da tarde de terça-feira (13).

O atentado ocorreu numa estrada de terra entre as fazendas Mbarakaja’i e Paraíso, perto do distrito de Iby Yaú, no Paraguai. A região fica a cerca de 100 km de Ponta Porã (MS). Conforme a polícia, as vítimas foram identificadas como Héctor Florentin, Luiz Carlos Benitez e Javier González Irala. Edgar González sobreviveu a explosão e está internado. Ele teria ligado para um parente informando sobre o acidente, que comunicou a polícia paraguaia.

O veículo estava transportava mais de 300 quilos de maconha. A Força-Tarefa Conjunta investiga o caso e levanta duas hipóteses sobre o crime. A região da explosão é fortemente controlada pelo grupo de guerrilheiros EPP (Exército do Povo Paraguaio), porém estes ainda não reivindicaram autoria sob o ato.

Já a segunda hipótese levantada pela polícia é de que os quatro homens foram alvos de traficantes rivais, porém nada foi confirmado. O caso segue sobre investigação.