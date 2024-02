Delcídio anuncia pré-candidatura a prefeito de Corumbá

“Corumbá precisa de gestor. Se colocar gestor, um cara que enxerga o que vem ai, não tenha dúvida nenhuma, o futuro de Mato Grosso do Sul vai nascer aqui: na cidade mais emblemática, histórica, turística, com maior potencial sobre o ponto de vista de sustentabilidade, de meio ambiente, do Estado, da história. Vou colocar minha pré-candidatura no partido para ser prefeito de Corumbá. Está na hora”, declarou o ex-senador., Delcídio do Amaral, ao confirmar que é pré-candidato a prefeito em Corumbá.

O ex-senador, que preside o Partido Renovação Democrática (PRD), a nova sigla, informou que pretende concorrer em outubro. Delcídio pontuou que seguirá uma determinação do diretório nacional. “O partido precisa ter protagonismo nas principais cidades”, declarou o ex-parlamentar que já concrreu duas vezes ao Governo do Estado e três vezes ao senado Esta será a primeira vez que ele concorrerá ao cargo de prefeito. Ele também disputou a última eleição em 2022, quando concorreu a deputado federal e obteve 18.862 votos, insuficiente para a eleição ao cargo.

O processo sucessório de Corumbá vive um momento conturbado uma vez que o PSDB vive uma disputa entre o prefeito Marcelo Iunes e a ex-deputada Bia Cavassa e que pode levar a saida de um dos grupos da sigla para que possam ter candidato em outubro. Iunes não apoia a candidatura de Bia e pretende lançar o seu secretário municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva (sem partido), mais conhecido como Pardal, em vez de apoiar alguém do PSDB.

