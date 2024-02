Balanço da BPMTran aponta que 90% dos condutores abordados no Carnaval não estavam alcoolizados

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) juntamente com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS), desenvolveram a “Operação Lei Seca’ em pontos estratégicos de Campo Grande, durante o Carnaval 2024.

Conforme o BPMTran, o balanço da operação é satisfatório, pois, 90% dos condutores abordados durante a operação, hão haviam ingerido bebidas alcoólicas e apenas 10% dos abordados, se recusaram a realizar o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro. Resultado que demonstra que a maioria dos cidadãos campo-grandenses cumpriram as normas de trânsito.

Vale lembrar que apesar de a recusa em realizar o teste do bafômetro ser permitida, o motorista está sujeito às mesmas sanções que sofreria se estivesse soprado com resultado positivo, ou seja, infração gravíssima, multa de R$ 2.934,70 reais e suspensão do direito de dirigir por até 12 (doze) meses.

A Lei 11.705/2008, conhecida como “Lei Seca”, proíbe o condutor de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica e dirigir veículo automotor, estabelece um teor alcoólico para a caracterização de crime, o que de acordo com a BPMTran, tem provocado mudanças nos hábitos dos condutores brasileiros.

