Explosão em lava-jato deixa funcionário em estado grave, na BR-163

Um homem, de 33 anos, funcionário de um lava-jato, ficou gravemente ferido após explosão no estabelecimento localizado às margens da BR-163, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 11h deste sábado (21), durante a limpeza interna de um caminhão-tanque com resíduos de combustíveis inflamáveis. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida pelas equipes de emergência em estado grave.

Segundo informações divulgadas, equipes da fiscalização ambiental do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental e da radiopatrulha da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar atenderam à ocorrência e constataram extravasamento de petróleo in natura no solo. Além disso, o sistema de tratamento do lava-jato, composto por caixas separadoras de água e óleo, estava em condições precárias. Diante tudo isso, o recente volume de chuva provocou transbordamento, gerando infiltração de produto poluente e manchas oleosas em área de terra exposta.

Durante a vistoria, os responsáveis pelo estabelecimento apresentaram apenas alvará de localização vencido e licença municipal que não abrange atividades de limpeza e descontaminação de produtos químicos ou perigosos. Também não foram fornecidos relatórios de gerenciamento de resíduos nem Cadastro Técnico Federal.

Nesta situação, os responsáveis foram levados à Delegacia de Polícia Civil e a ocorrência configura, em tese, crime ambiental (poluição) e exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental adequada.

A Polícia Militar Ambiental aplicou medidas administrativas, incluindo auto de infração, laudo de constatação, termo de embargo e paralisação das atividades, além de notificação aos responsáveis. A multa total foi de R$ 80 mil, sendo R$ 20 mil referentes ao dano ambiental por poluição e R$ 60 mil pela operação irregular do estabelecimento.