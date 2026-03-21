Mulher é mantida em cárcere, agredida e ameaçada de morte pelo ex, em Corumbá

Um comerciante, de 43 anos, foi mantida em cárcere privado, agredida e ameaçada de morte neste sábado (21), dentro da própria casa, no Distrito de Porto Esperança, em Corumbá. O autor, de 30 anos, é ex-companheiro da vítima. Ele foi preso em flagrante enquanto dormia na residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de violência doméstica. A informação indicava que a vítima estaria escondida no rancho de um vizinho. Ao chegar nas proximidades, a equipe foi abordada pela mulher, que confirmou os fatos.

À polícia, ela relatou que manteve relacionamento com o autor por cerca de 9 meses e que estavam separados havia aproximadamente um mês. Segundo a vítima, após trabalhar até às 23h na sexta-feira, encontrou o ex-companheiro já em sua residência, escondido sob o rancho, sem autorização.

O homem insistiu em entrar na casa e, mesmo sem permissão, invadiu o local. Inicialmente iniciou uma conversa, mas passou a demonstrar ciúmes excessivos e comportamento alterado, dando início a uma discussão.

De acordo com o relato, a vítima tentou acalmá-lo, mas foi agredida com tapas no rosto, apertões nos braços e enforcamento. Em seguida, o autor tentou forçar relação sexual, puxando suas roupas contra sua vontade.

Ainda segundo o depoimento, o homem afirmou que pegaria o carro da vítima para levá-lo até a Bolívia. Ele também foi até a cozinha, ingeriu uma garrafa de pinga e voltou ainda mais agressivo, dando mais tapas e apertando o rosto da mulher.

A vítima permaneceu sob domínio do autor durante toda a madrugada. Por volta das 5h, conseguiu fugir ao perceber que o agressor saiu da casa e foi até o veículo, onde quebrou o vidro do lado do motorista.

Ela escapou pela porta dos fundos, vestindo apenas camiseta e calcinha, e correu pelo mato até a casa de vizinhos, onde pediu ajuda e permaneceu escondida até a chegada da polícia.

A mulher apresentava diversos hematomas roxos nos braços e relatava dores pelo corpo e no rosto.

Moradores informaram que o autor ainda estava na residência. A equipe retornou ao local e encontrou o homem dormindo no quarto, sendo preso sem resistência.

Durante buscas, os policiais localizaram a faca usada nas ameaças, além das chaves do veículo e o celular da vítima, que estavam em posse do autor. O celular do agressor também foi apreendido.

O veículo permaneceu no local por questões logísticas e a pedido da vítima, que afirmou não ter condições psicológicas de retornar naquele momento.