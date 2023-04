Litro do diesel terá queda de até R$ 0,12 na Capital

Em Mato Grosso do Sul, o litro do preço do diesel sofrerá queda entre R$ 0,10 a R$ 0,12, nas bombas dos postos de combustíveis. É o que indica o diretor-executivo do Sinpetro/ MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, mediante a redução de 9,9% do combustível, para distribuidoras, anunciada pela Petrobras, na sexta-feira (28).

“A Petrobras lança essa redução às vésperas de ocorrer a mudança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e de Serviços) fixo para todos os Estados, de R$ 0,94 por litro, que, em nosso Estado, impactará no reajuste de ICMS na ordem de R$ 0,23. Portanto, a redução efetiva ficará na média de R$ 0,10 a R$ 0,12, por litro”, explica Lazarotto.

De acordo com o representante do setor, no Estado, o percentual indicado pela estatal resultará na diretriz de R$ 0,33 a menos, em média, sobre o diesel para refinarias, a partir deste sábado (30), e todo o país, visto que existe 12% do bicombustível em sua composição.

O diretor-executivo também ressalta que o impacto deve chegar ao consumidor final em Mato Grosso do Sul, a partir da próxima semana, uma vez que a política de preços é livre.

Quanto à redução para as refinarias de todo o país, a petrolífera destaca que luta pela adequação das variáveis, ainda considerando a competitividade no mercado com o produto importado. A redução nas distribuidoras sairá de R$ 3,84 para R$ 3,46, conforme o comunicado da companhia.