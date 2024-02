Exército apreende quase R$ 90 mil dentro de casacos de passageiro boliviano

Foi apreendido na tarde deste sábado (17), por Militares do Exército Brasileiro, quase R$ 90 mil com passageiro, de nacionalidade boliviana, em ônibus que realizava o trajeto Corumbá/São Paulo.

Conforme informações, o coletivo foi parado no momento em que passava pelo PBCE (Posto de Bloqueio e Controle de Estradas), no Lampião Acesso, BR-262. Durante revista, foi encontrada uma sacola sob o casaco do homem, com uma quantia relevante. Na bagagem pessoal, havia mais dinheiro escondido dentro de outros casacos com costura falsa.

No total, foram apreendidos R$ 88.875,00. O passageiro não apresentou a Declaração Eletrônica de Bens do Viajante (e-DBV), que é emitida pela Receita Federal após a pessoa registrar o valor de entrada ou saída, e pagar os impostos devidos. Após o flagrante, o boliviano e o dinheiro apreendido, foram levados para a Receita Federal de Corumbá.

Operação Ágata

O Exército Brasileiro vem realizando a Operação Àgata Oeste II para prevenir e reprimir os crimes transfronteiriços e ambientais, com foco na região do Pantanal Sul-mato-grossense.

A Brigada de Infantaria de Pantanal, conta com tropas do 17º Batalhão de Fronteira, 18ª Companhia de Comunicações, 18º Pelotão de Polícia do Exército, todos de Corumbá; da 2ª Companhia de Fronteira, em Porto Murtinho-MS; do 47º Batalhão de Infantaria, em Coxim-MS e com a participação das Agências, Instituições e Órgãos de Segurança Pública Federais e Estaduais

O Exército também disponibiliza o “Disque Denúncia”. Basta ligar gratuitamente para o telefone 0800 358 0007. O serviço funciona com uma central de atendimento unificada, operando 24h por dia. A identidade dos denunciantes será preservada.