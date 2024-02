De escola indígena para 1º lugar em Direito na UFMS, Luana sonha em defender o próprio povo

A jovem Terena Luana Salvador Rodrigues, de 18 anos, é o mais novo orgulho da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, após passar em 1º lugar no vestibular da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) no curso de Direito. Com o sonho de ser advogada para defender o próprio povo, Luana cursou todo o ensino médio na Escola Estadual Indígena Cacique Timóteo e agora se mudará para Campo Grande, para iniciar a vida de acadêmica.

Estudiosa e determinada a conquistar uma vaga no curso de Direito, Luana relembrou os últimos três anos de esforços para que essa aprovação fosse possível, período em que conciliou os estudos na REE (Rede Estadual de Ensino) com uma rotina de pesquisas e revisão de conteúdos em casa.

“Desde que entrei no Ensino Médio [na EEI Cacique Timóteo], tive como meta me preparar para os vestibulares, o que não foi fácil no início, até porque o meu 1º ano [do Ensino Médio] foi na Pandemia, mas me organizei para conciliar os estudos da escola com os de casa”, disse a jovem que sempre estudou em escola pública.

Impossibilitada de realizar a inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) por não possuir todos os documentos pessoais necessários, Luana não se deixou abater e, perseverante que é, dedicou-se para o vestibular da UFMS, o primeiro que realizou e lhe rendeu a aprovação tão sonhada.

A boa notícia foi dada pela sua irmã mais velha, Anaís, e a conquista foi recebida com muita alegria pela sua família e membros da Aldeia Mãe Terra, onde Luana Rodrigues reside junto aos seus pais.

“Foi um choque! Todos ficaram paralisados e felizes ao mesmo tempo. A ficha demorou a cair… ainda não conheço a faculdade, mas já fiz a minha matrícula online e me organizo para morar com a minha tia. Recebi grandes palavras de apoio dos anciãos, família, amigos e líderes da minha comunidade, o que faz com que eu me sinta forte para seguir esse caminho”, concluiu Luana Salvador Rodrigues, primeira indígena que nasceu e cresceu na aldeia Mãe Terra a ingressar no Ensino Público Superior.