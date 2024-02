Shoppings da Capital realizam ação de vacinação contra a dengue neste domingo

Após mais de mil crianças de vacinarem contra a dengue em Campo Grande, o fim de semana segue com ações de vacinação na Capital. Neste domingo (18), dois shoppings terão mutirão, a partir das 10h até às 18h, para incentivar pais e responsáveis que ainda não tiveram tempo de levar as crianças nas unidades de saúde durante a semana.

A vacina é recomendada para crianças de 10 e 11 anos e está planejada para se estender a outras faixas etárias, contemplando crianças de 10 a 14 anos, à medida que novas doses da vacina Qdenga sejam fornecidas pelo fabricante.

Neste domingo, o Shopping Norte Sul Plaza, na rua Ernesto Geisel, bairro Joquéi Club, realiza vacinação, das 10h às 18h. O shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Asaf Trad, também haverá vacinação, até às 17h.

Atualmente, o imunizante pode ser encontrado em mais de 50 unidades de atenção básica e de saúde da família, distribuídas por todas as sete regiões urbanas de Campo Grande. A previsão é que, em breve, a vacina esteja disponível em todas as unidades.

Agilidade

Em uma rápida resposta à chegada das vacinas contra a dengue, Campo Grande imunizou mais de 1 mil crianças entre 10 e 11 anos em menos de uma semana após o início da campanha. As doses iniciais foram recebidas pela cidade no fim de semana anterior, permitindo o começo imediato da vacinação.

Entre os dias 11 e 15 de fevereiro,1.104 crianças na faixa etária de 10 e 11 anos receberam a vacina na cidade. A primeira leva de vacinas chegou ao município no sábado, 10 de fevereiro, totalizando 24.639 doses destinadas especificamente ao grupo de crianças de 10 e 11 anos, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. O objetivo é imunizar no mínimo 90% das cerca de 28 mil crianças estimadas para esta fase inicial.