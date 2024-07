Ponta Porã teve madrugada mais fria do Estado com sensação térmica abaixo dos 0°C

De todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Ponta Porã foi a que teve a madrugada mais fria do ano, neste sábado (13), com mínima de 5,4°C e sensação térmica negativa de -0,8°C.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrahao, as temperaturas despencaram novamente conforme previsto em todo o Estado. A maioria dos municípios teve mínimas entre 8 e 11°C.

Aral Moreira foi a segunda cidade com menor mínima, alcançando a marca dos 5,7°C e sensação térmica de 2,1°C. Em Campo Grande, os termômetros registraram 9°C com sensação de 3,1°C.

Na região Pantaneira, acostumada com temperaturas elevadas, a mínima chegou aos 10,6°C em Corumbá com sensação de 1,6°C. Por conta disso, os focos de incêndio no Pantanal reduziram drasticamente, aliviando o trabalho dos brigadistas.

Hiportermia

Na manhã deste sábado (13), um idoso em situação de rua morreu após passar a madrugada dormindo nos fundos de uma oficina mecânica na madrugada mais fria do ano na Capital.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que a vítima tenha morrido de hiportermia. Entretanto, somente um lado do IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal) poderá atestar a causa da morte.