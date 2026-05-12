Empresário descobre contrabando de emagrecedores em seu estabelecimento e entrega caixas à polícia

Nessa segunda-feira (11) um homem, dono de um quiosque localizado em um mercado de Campo Grande, acionou a polícia após descobrir contrabando de emagrecedores em seu estabelecimento.
Segundo informações do boletim de ocorrência, há cerca de 15 dias, o estabelecimento vinha recebendo uma grande quantidade de encomendas. A mercadoria era recebida e armazenada pelas funcionárias que até então, acreditavam se tratar de encomendas rotineiras do local.
Em determinado momento, o empresário foi realizar a retirada das mercadorias do estabelecimento e se surpreendeu ao se deparar com Tirzepatida e Retatrutida, medicamentos utilizado para emagrecer.
Durante a vistoria, foi constatado que a algumas caixas estavam no nome de uma mulher e as outras com uma de um fast food existente no supermercado.
Assim que percebeu que os medicamentos possuíam origem duvidosa, o próprio empresário recolheu todas as caixas e a entregou para a Polícia Civil.
Os medicamentos foram apreendidos para investigação e o caso foi registrado como contrabando.