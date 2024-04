Ex-policial é preso fazendo papel de ‘batedor’ de drogas

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Dourados interceptou nesta segunda-feira (8/4) dois veículos na BR-163, próximo a Caarapó, em uma ação que resultou na apreensão de maconha e na prisão de indivíduos envolvidos com tráfico de drogas, entre eles um ex-policial.

O caso ocorreu quando os policiais, em deslocamento pela rodovia, observaram um veículo Lifan à frente, que começou a realizar manobras tipo ‘zigue-zague’. As equipes da PRF deram ordem de parada, que não foi obedecida, levando a uma perseguição.

Após cerca de 3 quilômetros, o veículo foi abordado, e o motorista confessou estar transportando maconha no porta-malas. Além disso, foi encontrado um rádio de comunicação em cima do banco e uma menor de 14 anos acompanhando o condutor. O suspeito também informou que havia um veículo batedor à frente, mas não soube identificá-lo.

Durante a abordagem, a equipe da PRF identificou um segundo veículo, um Renault Logan com placas do Rio de Janeiro, conduzido por Beltran Pietro Nogueira, ex-policial.

No interior do veículo, foi encontrado um rádio transmissor operando na mesma frequência do rádio do veículo Lifan.

Diante das evidências, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caarapó.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram