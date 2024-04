Cassems realiza Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), realiza a 23ª Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas para beneficiários do plano, a partir das 14h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Durante a 23ª AGO são realizadas a apresentação do Relatório de Atividades e dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2023.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a Assembleia é um momento em que o beneficiário reafirma o seu papel na construção e na sustentabilidade do plano.

“Esse é o evento máximo da Cassems. É importante ressaltar que a prestação de contas, realizada anualmente, é o maior evento democrático da Caixa dos Servidores. Ao participarem da Assembleia, beneficiários de todo Mato Grosso do Sul reforçam que é possível avançar sempre de forma transparente, democrática, participativa e construtiva”, Ayache.

O evento é aberto a todos os servidores estaduais que são beneficiários da Cassems, no entanto, só terão direito a voto os associados titulares sem débitos e com a situação cadastral regularizada até a data da Assembleia.

