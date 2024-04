Itens da cesta básica de abril são pesquisados em Dourados

Os produtos da cesta básica em Dourados foram pesquisados pelo Procon da cidade (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) A pesquisa foi realizada em 12 supermercados nos dias 2 e 3 de abril de 2024.

Nesta pesquisa, foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento produtos pré-definidos. Os produtos apresentaram variação significativa de um estabelecimento para outro, onde:

Diferenças:

Erva mate de tereré 500 gr com diferença de 222,18%;

Batata 1 kg com diferença de 120,05

Extrato de Tomate 340 gr apresentou diferença de 145,64%;

Goiabada 300 gr com diferença de 138,07%;

Papel higiênico pcte 04 un. com diferença de 295,32%;

Creme Dental 90 gr teve uma diferença de 211,72%.

Nos estabelecimentos pesquisados, foram encontrados 11 produtos com diferença superior a 100% entre o produto com menor e maior preço, como, por exemplo: sabonete, esponja de aço, sabão em pó, sal de cozinha e cebola.

A diferença do estabelecimento com menor preço e o de maior preço nesta pesquisa é de 23,9%. O Procon deixa o alerta ao consumidor para às especificações contidas na embalagem, como o prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Além disso, também recomenda que os consumidores analisem para além do preço, a qualidade oferecida dos produtos.

Para dúvida ou reclamação, ligue no 3411-7792 ou envie mensagem para o e-mail: [email protected], ou registre através deste link.

Confira a pesquisa completa:

https://portal.dourados.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/PESQUISA-CESTA-BASICA-ABRIL.xls

