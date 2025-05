Ex-motorista do Conselho Tutelar é preso durante operação nacional contra crimes sexuais infantis

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Federal, participou nesta quarta-feira (14) da Operação Proteção Integral II, uma ação de abrangência nacional que visa combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Coordenada em todos os estados do país, a operação cumpriu simultaneamente 130 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva. Ao todo, a ação contou com a participação de 467 policiais federais e 156 policiais civis, resultando em 35 prisões em flagrante em diferentes regiões do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, um dos alvos da operação foi um vigilante de 54 anos, morador do bairro Jardim Popular, em Campo Grande. Ele foi preso por policiais da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil em seus dispositivos eletrônicos. Foram apreendidos, um notebook, um celular e um HD externo.

Segundo as investigações o suspeito participava de grupos virtuais de compartilhamento de material abusivo envolvendo crianças e adolescentes. Além disso foi encontrado indícios de que ele pagava por esses materiais há pelo menos três anos.

O homem, que atuou recentemente como motorista do Conselho Tutelar de Campo Grande, teve celulares e computador apreendidos durante a operação. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da DEPCA, onde permanece à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais