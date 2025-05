Libertadores tem rodada decisiva nesta quarta: Botafogo e São Paulo jogam por classificação

A quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América promete fortes emoções nesta quarta-feira (14), com jogos decisivos para Botafogo e São Paulo. Ambas as equipes brasileiras entram em campo às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul) e podem definir seus destinos no torneio continental.

O Botafogo recebe o Estudiantes-ARG no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, precisando vencer para seguir com chances de classificação às oitavas de final. Um tropeço diante da torcida elimina matematicamente o Alvinegro da competição. O técnico Renato Paiva deve mandar a campo a seguinte formação: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Jeffinho, Cuiabano Artur e Igor Jesus.

Já o São Paulo joga no Morumbis, na capital paulista, contra o Libertad-PAR, e precisa de apenas um empate para garantir a vaga nas oitavas de forma antecipada. O técnico Luis Zubeldía contará com força quase máxima para a partida.

A provável escalação tricolor tem, Rafael, Ferraresi, Ruan Tressoldi, Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell), Marcos Antônio, Alisson, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreira e André Silva.

Mais cedo, às 18h, o Bahia entra em campo contra o Atlético Nacional, na Colômbia, também pela Libertadores. A transmissão será feita pelo Paramount+.

Na terça-feira (13), o Fortaleza ficou no empate por 0 a 0 com o Bucaramanga-COL, na Arena Castelão. Mesmo pressionando no segundo tempo, acertando duas bolas na trave e criando várias oportunidades, a equipe brasileira não conseguiu garantir a classificação antecipada no Grupo E. Com o resultado, o Fortaleza chegou a 8 pontos e lidera provisoriamente a chave. O Bucaramanga soma 6 pontos, em terceiro.

O próximo desafio do Fortaleza será diante do Racing, fora de casa, no dia 29 de maio, às 20h30 (MS).

A quarta-feira também será movimentada em outras competições:

Copa Sul-Americana

18h: Fluminense x Unión Española-CHI (ESPN)

20h30: Cruzeiro x Palestino-CHI (Paramount+)

20h30: Cerro Largo-URU x Vitória (ESPN)

Campeonato Brasileiro – Série B

18h: Remo x Vila Nova (Disney+)

18h30: América-MG x Paysandu (Disney+)

Paulistão Feminino

17h: Palmeiras x Ferroviária (Sportv)

19h: Santos x Corinthians (UOL)

Com decisões importantes na Libertadores e movimentações em diferentes campeonatos, o torcedor brasileiro terá um verdadeiro cardápio de futebol ao longo do dia.

