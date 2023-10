Ex desrespeita medida protetiva e acaba preso

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade de Fátima do Sul, com o apoio da Primeira Delegacia de Vicentina/MS, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da comarca de Fátima do Sul.

O mandado foi expedido, após representação da Autoridade Policial pelos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva de urgência e furto, praticados por A.S.S, em desfavor da sua ex namorada, de 18 anos de idade.

Narram os autos que no mês de Junho desse ano, 2023, A.S.S ameaçou e agrediu a vítima, fatos que resultaram na expedição de medida protetiva de urgência que proibia a aproximação e o contato do autor com a vítima. O casal manteve relação por aproximadamente 11 meses, e o autor sempre apresentou comportamento abusivo.

O indivíduo voltou a manter contato, agredir e violou o patrimônio da vítima, posto que furtou eletrodomésticos desta. Em função disso, tendo em vista o temor da vítima e a violação à decisão judicial, foi representado pela prisão preventiva do agressor, que foi deferida pelo juízo e cumprida na tarde de sexta-feira, 14/07, agora A.S.S encontra-se na Cadeia Pública de Fátima do Sul à disposição do Poder Judiciário.