Sortudos acertam a quina da Mega-Sena no último concurso

Sortudos do MS de quatro cidades levaram o prêmio deR$25 mil reais na quina no jogo deste sábado (15), da Mega-Sena que acabou acumulando para a próxima quarta-feira com o prêmio de R$50 milhões.

Neste sábado, os números 04-12-18-21-25-49 ajudaram cinco apostas de Campo Grande, Dourados, Eldorado, Naviraí.

Ao todo, 178 apostas ganharam na quina em todo o Brasil, faturando R$ 25.434,22. Já na quadra, as 9.213 pessoas levam R$ 702.

O próximo concurso da Mega-Sena ocorre na próxima semana e as apostas podem ser realizadas até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

