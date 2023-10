Foragido da Justiça acaba preso em Sidrolândia

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (G.O.I) identificou o paradeiro de um indivíduo procurado pela justiça e o capturou em uma área rural, no sentido da cidade de Sidrolândia/MS, nesta sexta-feira, (14). Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Quinta Vara Criminal de Campo Grande, em virtude do crime de roubo.

Imediatamente após a captura, o indivíduo foi conduzido e apresentado à Autoridade policial plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento (DEPAC CEPOL). Após a confirmação da validade do mandado de prisão, o indivíduo foi recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição da Justiça.

