Ex-assessora que atropelou motociclista têm liberdade concedida pelo TJMS

A jornalista e ex-assessora da prefeitura de Campo Grande, Lidiane Regina Villarino, 43, teve liberdade concedida na manhã de hoje (8), pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Lidiane foi presa no último domingo (6), após se envolver em acidente de trânsito no Bairro Rita Vieira.

Em audiência de custódia realizada ontem (7), a jornalista teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, a defesa de Lidiane ingressou com habeas corpus, que foi analisado pelo desembargador da 2ª Câmara Criminal Ruy Celso Florence.

Acidente

No momento do acidente a jornalista voltava de uma confraternização em família acompanhada do namorado, duas crianças e uma adolescente, quando em um cruzamento no bairro Rita Vieira, sem sinalização bateu em um motociclista.

Conforme o boletim de ocorrência, após o acidente o namorado desceu para socorrer o motociclista. Em depoimento, Lidiane decidiu ir para casa porque as crianças estavam assustadas, enquanto o rapaz ficou no local aguardando a chegada do socorro, mas acabou sendo amarrado por pessoas que estavam no local.

Ela teria recebido ameaças e retornado para fotografar o local que não havia sinalização, quando encontrou o namorado amarrado e foi presa em flagrante, mesmo negando fazer o teste do bafômetro.

Com informações da repórter Juliana Brum.

