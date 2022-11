Comércio estima contratar 6 mil temporários

Com o primeiro Natal sem máscaras e medo da Covid-19 desde 2019, a expectativa é de boas vendas e a previsão é de que o comércio contrate 6 mil temporários, segundo o SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande). Conforme o sindicato já é possível observar aquecimento bastante positivo no mercado, com o aumento das vendas e contratação de empregados.

Presidente do SECCG, Carlos Sérgio dos Santos destaca que os profissionais qualificados são os mais requisitados. “Observamos que há uma carência desses profissionais com experiência no mercado, antes mesmo da chegada da reta final do ano”.

O comércio de Campo Grande emprega atualmente 40 mil profissionais e os trabalhadores estão otimistas com a reta final do ano, já que grande parte deles recebe comissões pelas vendas. Ainda não é possível estimar quantos deste contingente devem ser efetivados, mas isso se dá devido à necessidade de um contingente maior de empregados ou pelo desempenho dos profissionais.

Está em busca de oportunidades de trabalho ou é concurseiro? Participe do nosso grupo de Empregos & Concursos no Facebook. Atualizações diárias sobre principais concursos e vagas em Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Maracaju e demais cidades de MS.