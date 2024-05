Ex-assessor parlamentar e pré-candidato a vereador é preso por violência doméstica em Sidrolândia

No último domingo (12), a Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Sidrolândia, prendeu em flagrante, um ex-servidor da Câmara Municipal de Sidrolândia, anteriormente no cargo de assessor parlamentar, sob acusação de violência doméstica contra sua namorada. O indivíduo, de 27 anos, enfrenta uma acusação de lesão corporal, enquadrada na Lei Maria da Penha.

A ação policial foi desencadeada após a vítima publicar um vídeo em sua rede social, registrando uma discussão com seu parceiro. O vídeo rapidamente se disseminou na cidade, sendo compartilhado em grupos de WhatsApp.

A delegada responsável pela Delegacia da Mulher, ao ter acesso ao vídeo, solicitou apoio à Polícia Militar para garantir a segurança da vítima e prender o agressor. Apesar dos esforços da polícia em localizar o suspeito, a vítima recusou-se a comparecer à delegacia e não forneceu o endereço do agressor, conforme registrado em Boletim de Ocorrência pelos policiais militares.

Posteriormente, a autoridade policial determinou a continuação das buscas pelo agressor, que foi localizado em sua residência no início da tarde. Na delegacia, a vítima inicialmente tentou alterar sua versão dos eventos, mas, ao conversar com a delegada, confirmou a agressão, embora tenha afirmado que ocorreu durante uma discussão provocada por ela mesma.

Ela não conseguiu precisar se a agressão foi acidental ou intencional, relatando que o agressor, alegadamente sob efeito de álcool, a agrediu nas pernas com um aparelho celular, resultando em escoriações no joelho esquerdo. A vítima expressou a crença de que o comportamento agressivo do namorado foi influenciado pelo consumo de bebidas alcoólicas, ressaltando que ele é geralmente uma pessoa pacífica.

Ela justificou sua tentativa de mudar a versão dos fatos pelo fato de o agressor ser uma figura conhecida na cidade e pré-candidato a vereador, manifestando medo de prejudicá-lo. O ex-assessor parlamentar, no entanto, negou as acusações, admitindo apenas ter consumido álcool e discutido acaloradamente com a vítima.

Ele pagou fiança no valor de R$ 2.000,00 e enfrentará acusações por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público para as devidas providências legais.

Com informações da Polícia Civil

