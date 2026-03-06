Ex-administrador é investigado por desvio de R$ 6 milhões de hospital em Dourados

Imóveis em condomínios de luxo e bens avaliados em cerca de R$ 200 mil foram bloqueados durante operação

Um ex-administrador de um hospital particular especializado em tratamento oftalmológico, em Dourados, é investigado por suspeita de desviar cerca de R$ 6 milhões da unidade de saúde.

Segundo o Dourados News, Na manhã desta sexta-feira (6), uma operação cumpriu mandados de busca em uma residência no Jardim Água Boa e determinou o bloqueio de imóveis localizados em condomínios de alto padrão da cidade.

O suspeito teria transferido valores do hospital para contas pessoais e utilizado o dinheiro para adquirir patrimônio de alto valor, incluindo imóveis.

Durante a ação, também foram apreendidos celulares, notebooks, uma arma de fogo e objetos avaliados em aproximadamente R$ 200 mil.

O bloqueio dos imóveis tem como objetivo garantir que, caso o desvio seja confirmado ao final do processo, os bens possam ser utilizados para ressarcir o prejuízo causado à instituição.

As investigações começaram após denúncias sobre possíveis irregularidades na administração do hospital. Os equipamentos eletrônicos apreendidos passarão por análise para identificar a movimentação financeira e verificar se outras pessoas participaram do esquema. Até o momento, ninguém foi preso.

