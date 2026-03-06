5º Caso de Feminicídio: Mulher que foi atingida com golpes de martelo pelo marido morre em Dourados

Suspeito permanece preso no quartel militar dos bombeiros

Nesta sexta-feira (06), Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos, morreu após ser atacada com golpes de martelo pelo marido, o Anderson Duarte, de 45 anos, subtenente do Corpo de Bombeiros. O caso é o 5º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2026.

Segundo informações confirmadas pelo delegado a frente do caso, Rodrigo dos Anjos Inojosa “O caso é tratado como feminicídio consumado, mas já estava sendo tratado antes como tentativa de feminicídio. Em relação aos filhos, nós colocamos tentativa de feminicídio também em relação à menina e tentativa de homicídio qualificado em relação ao menino.”

Ainda segundo o delegado, o homem permanece preso no quartel militar dos bombeiros e não passou por audiência de custódio ontem (05), porque teve que ser internado no hospital porque durante a fuga, quebrou o tornozelo.

A enfermeira Liliane foi atacada pelo marido na última terça-feira (3) e estava internada em estado gravíssimo em Dourados desde então. Antes da agressão, ela conseguiu pedir que os filhos, de 17, 13 e 11 anos, saíssem correndo para a rua em busca de socorro.

Ao ouvirem os pedidos de ajuda, testemunhas entraram na residência e flagraram o momento em que o militar agredia a esposa com um martelo. Quando chegaram, o cenário já indicava a violência do ataque, com sinais de sangue espalhados pelo local.

De acordo com a polícia, os três filhos do casal são diagnosticados com autismo. Dois deles também foram atingidos pelo pai com o martelo e sofreram ferimentos na cabeça.

