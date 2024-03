Estudante de 17 anos é agredido por colegas em escola de Corumbá

Um ato de violência marcou a saída da Escola Estadual Maria Leite em Corumbá na quarta-feira (6), quando um estudante de 17 anos foi brutalmente agredido por quatro colegas, todos utilizando uniformes da instituição.

De acordo com reportagem do site Diário Corumbaense, o ataque aconteceu no cruzamento da Rua Geraldino Martins de Barros com a Avenida Porto Carrero. Nas imagens que circulam na internet, é possível ver a vítima caminhando, empurrando uma bicicleta, quando um dos agressores se aproxima e, com um copo de alumínio, desfere um golpe forte na região da nuca do aluno, que cai ao chão.

Em seguida, os outros três estudantes se unem à agressão, com chutes e socos enquanto a vítima tenta se proteger com os braços, recebendo até mesmo um forte chute no rosto. Acompanhado pelo pai, o adolescente registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. O documento, ao qual o Diário Corumbaense teve acesso, relata que os agressores são do 7º e 8º anos da escola.

O estudante agredido conta que as ameaças começaram na segunda-feira, quando o agressor, ao vê-lo conversando com uma menina com quem havia namorado, passou a fazer ameaças, afirmando que iria “pegá-lo”. Após dois dias de ameaças, o estudante confrontou o agressor na quarta-feira, pedindo que resolvesse logo a situação, e não ficasse fazendo ameaças ou “jogando indiretas”.

O agressor teria ficado quieto, e a vítima acreditou que a situação estava resolvida. Contudo, ao sair da escola, o estudante foi surpreendido pelo grupo de agressores, e as agressões só cessaram quando amigos da vítima chegaram e os agressores fugiram.

Ainda de acordo com o Diário Corumbaense, a direção da escola informou que somente a Secretaria Estadual de Educação pode se pronunciar sobre o assunto. A assessoria de imprensa da SED afirmou que o caso está sendo apurado.

Com informações do site Diário Corumbaense.

